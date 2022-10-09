Ахметов встретился с защитником Азовстали
Президент Шахтера увиделся с Михаилом Диановым.
Сегодня, 11:55
Президент Шахтера Ринат Ахметов провел встречу с защитником Азовстали Михаилом Диановым.
Функционер презентовал военному символическую футболку с 36-ым номером.
Именно в 36-ой отдельной бригаде морской пехоты служил Михаил Дианов.
Ранее донецкий Шахтер вышел на матч с Металлистом в футболках с лицом военнослужащего.
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