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Ахметов встретился с защитником Азовстали

Президент Шахтера увиделся с Михаилом Диановым.
Сегодня, 11:55
shakhtar.com
shakhtar.com
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Президент Шахтера Ринат Ахметов провел встречу с защитником Азовстали Михаилом Диановым.

Функционер презентовал военному символическую футболку с 36-ым номером.

Именно в 36-ой отдельной бригаде морской пехоты служил Михаил Дианов.

Ранее донецкий Шахтер вышел на матч с Металлистом в футболках с лицом военнослужащего.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Ринат Ахметов
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