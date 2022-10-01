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Шахтер вышел на матч с Металлистом в футболках с портретом защитника Азовстали

Футболисты выразили свою поддержку и благодарность украинским бойцам за защиту Украины от российских оккупантов.
Сегодня, 20:40
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
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В рамках пятого тура чемпионата Украины донецкий Шахтер разгромил харьковский Металлист со счетом 6:1. Хет-триком отметился Сикан, помимо него в составе "горняков" голы забивали Зубков, Траоре и Джурасек. Гол престижа харьковчан забил Чидомере.

На этот поединок футболисты донецкого клуба вышли в особенных футболках. На них на фоне флага Украины с надписью "Слава героям Азовстали" изображен защитник Азовстали Михаил Дианов, которого недавно удалось обменять из российского плена.

Портрет Дианова был выбран не просто так. Он не только стал символом того, как ужасно российские оккупанты обращаются с украинцами в плену, но он также является фанатом Шахтера.

Напомним, что благодаря этой победе команда Игоря Йовичевича возглавила турнирную таблицу УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ война война с россией Шахтер Донецк
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