Второй хет-трик Сикана за неделю позволил Шахтеру уничтожить Металлист

В субботу, 1 октября, на Арене Львов состоялся матч пятого тура чемпионата Украины, в котором играли харьковский Металлист и донецкий Шахтер. Встреча завершилась разгромной победой "оранжево-черных" со счетом 5:0.

Вопрос и победителе данного поединка был закрыт еще в первом тайме, когда команда Игоря Йовичевича забила сразу четыре гола. Хет-триком отметился Даниил Сикан - после трех голов в составе молодежной сборной Украины, он повторил свой успех на внутренней арене. Еще один гол на счету Александра Зубкова.

После перерыва команды уже откровенно доигрывали, не особо стараясь создавать моменты: кто-то не хотел, а кто-то не мог. Но все же "горняки" сумели отличиться еще один раз усилиями Ласины Траоре.

Незадолго до конца матча довести счет до теннисных 6:0 мог Михаил Мудрик, но автор трех голевых передач не сумел переиграть с "точки" Александра Рыбку. Вместо этого голом престижа отметился вышедший на поле Чидомере.

Но последнее слово все равно осталось за гостями.Невен Джурасек сделал счет 6:1, после чего главный арбитр сразу же дал финальный свисток об окончании поединка.

Металлист - Шахтер 1:6

Голы: Чидомере, 88 - Сикан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Джурасек, 90+1.

Металлист: Рыбка - Романюк, Мизюк, Порох, Клименчук - Чайковский (Подлепенец, 46), Танковский (Чидомере, 76), Ралюченко - Коркишко (Рязанцев, 86), Прядун (Панасенко, 46), Картушов (Кныш, 61).

Шахтер: Трубин - Конопля (Тейлор, 46), Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Назарина, 46), Зубков (Швед, 60), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 82), Мудрик - Сикан (Траоре, 60).

Предупреждения: Клименчук, Танковский, Чайковский - Мудрик.

На 81-й минуте Мудрик не реализовал пенальти (вратарь).