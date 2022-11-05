Легенда Металлиста возглавила молодежку клуба

Сегодня, 15:32

Сегодня, 15:32

Александр Горяинов будет подавать пример молодым игрокам харьковчан.

Александр Горяинов стал новым главным тренером молодежки харьковского Металлиста.

Экс-голкипер последние два матча фигурирует в протоколах УПЛ в качестве наставника молодежного состава.

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Под руководством Горяинова команда проиграла Заре (4:0) и сыграла вничью со Львовом (3:3).

В обоих матчах на поле в составе харьковчан выходил сын Горяинова - Алексей.

Стоит отметить, что сам Металлист официально не объявлял о назначении.