Легенда Металлиста возглавила молодежку клуба
Александр Горяинов будет подавать пример молодым игрокам харьковчан.
Александр Горяинов стал новым главным тренером молодежки харьковского Металлиста.
Экс-голкипер последние два матча фигурирует в протоколах УПЛ в качестве наставника молодежного состава.
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Под руководством Горяинова команда проиграла Заре (4:0) и сыграла вничью со Львовом (3:3).
В обоих матчах на поле в составе харьковчан выходил сын Горяинова - Алексей.
Стоит отметить, что сам Металлист официально не объявлял о назначении.