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Легенда Металлиста возглавила молодежку клуба

Александр Горяинов будет подавать пример молодым игрокам харьковчан.
Сегодня, 15:32
Александр Горяинов
Александр Горяинов

Александр Горяинов стал новым главным тренером молодежки харьковского Металлиста.

Экс-голкипер последние два матча фигурирует в протоколах УПЛ в качестве наставника молодежного состава.

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Под руководством Горяинова команда проиграла Заре (4:0) и сыграла вничью со Львовом (3:3).

В обоих матчах на поле в составе харьковчан выходил сын Горяинова - Алексей.

Стоит отметить, что сам Металлист официально не объявлял о назначении.


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