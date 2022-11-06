iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Луческу - о матче с Черноморцем: Мы хотели победить, чтобы возвращать себе утраченные позиции

Румынский специалист высказался о победе в матче с одесситами
Сегодня, 18:34
Мирча Луческу
Мирча Луческу

В рамках 11 тура чемпионата Украины Динамо Киев победил Черноморец со счетом 0:3.

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу поделился мыслями о прошедшем поединке.

Румын отметил, что его коллектив имел большое желание победить, чтобы начать подниматься вверх в турнирной таблице.

"Нам противостояла играющая команда, умеющая строить свою игру. Удивляет, что у них так мало очков, но я уверен, что они начнут набирать их.

У нас было большое желание выиграть, чтобы начать возвращать себе утраченные позиции. Большую часть матча мы контролировали игру, но соперник при этом создал нам проблемы, выходя в атаку.

Последние минуты игры были под контролем соперника, ощущалась усталость после того времени, какое мы провели в пути. Поэтому мы отошли на свою половину поля, чтобы играть по счету и действовать на контратаках. Но при этом наша победа не вызывает сомнений", – цитирует специалиста пресс-служба киевлян.


Статьи по теме

Поттер - о поражении Арсеналу: Вы можете увидеть разницу в уверенности и структуре двух команд Поттер - о поражении Арсеналу: Вы можете увидеть разницу в уверенности и структуре двух команд
Дубль Салаха принес Ливерпулю победу над Тоттенхэмом Дубль Салаха принес Ливерпулю победу над Тоттенхэмом
Винисиус снялся в трендовом ролике известного итальянского блогера Винисиус снялся в трендовом ролике известного итальянского блогера
Радивилов добыл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике Радивилов добыл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный баззербитер с центра площадки от Фокса
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный баззербитер с центра площадки от Фокса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа20:33
Поттер - о поражении Арсеналу: Вы можете увидеть разницу в уверенности и структуре двух команд
Европа20:23
Дубль Салаха принес Ливерпулю победу над Тоттенхэмом
Европа19:58
Винисиус снялся в трендовом ролике известного итальянского блогера
Другие19:53
Радивилов добыл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике
Европа19:34
Арсенал Зинченко показал лучший старт в АПЛ в истории клуба
Европа19:22
Шоу: МЮ страдал и не заслужил победы над Астон Виллой
Европа19:01
Унион потерял первое место в Бундеслиге, разгромно уступив Байеру
Киберспорт18:50
Украинец из российской команды играет на Rio Major с украинским прапором
Украина18:34
Луческу - о матче с Черноморцем: Мы хотели победить, чтобы возвращать себе утраченные позиции
Европа18:20
Артета: Челси – топ-клуб, мы заслужили победу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK