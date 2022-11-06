Луческу - о матче с Черноморцем: Мы хотели победить, чтобы возвращать себе утраченные позиции

В рамках 11 тура чемпионата Украины Динамо Киев победил Черноморец со счетом 0:3.

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу поделился мыслями о прошедшем поединке.

Румын отметил, что его коллектив имел большое желание победить, чтобы начать подниматься вверх в турнирной таблице.

"Нам противостояла играющая команда, умеющая строить свою игру. Удивляет, что у них так мало очков, но я уверен, что они начнут набирать их.

У нас было большое желание выиграть, чтобы начать возвращать себе утраченные позиции. Большую часть матча мы контролировали игру, но соперник при этом создал нам проблемы, выходя в атаку.

Последние минуты игры были под контролем соперника, ощущалась усталость после того времени, какое мы провели в пути. Поэтому мы отошли на свою половину поля, чтобы играть по счету и действовать на контратаках. Но при этом наша победа не вызывает сомнений", – цитирует специалиста пресс-служба киевлян.