Динамо на выезде обыграло Черноморец

В воскресенье, 6 ноября, в рамках 11-тура УПЛ Черноморец принимал Динамо. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Первый гол киевлян пришелся на 25-ю минуту. Виктор Цыганков отличился с пенальти, а уже во втором тайме украинец отдал результативную передачу на Виталия Буяльского. Точку в матче поставил Владислав Ванат.

После 11-ти туров Черноморец идет на 16-м месте с тремя очками, а Динамо занимает шестую строчку, набрав 16 баллов.

Черноморец - Динамо 0:3

Голы: Цыганков, 25 пен, Буяльский, 48, Ванат, 90+6 пен

Черноморец: Непогодов – Селин (Салюк, 69), Джеймс, Белый, Путря – С. Кравченко (Войтиховский, 81), Политило (Плакса, 46) – Кузик, Бобко (Наумец, 46), Брагару – Гладкий (Кубемба,69).

Динамо Киев: Нещерет – Караваев (Вивчаренко, 63), Попов (Сирота, 46), Забарный, Кендзера (Н. Кравченко, 69) – Сидорчук (Перрис, 80) – Кабаев (Гармаш, 46), Лонвейк, Буяльский, Цыганков – Ванат.

Предупреждения: Джеймс, 30, Кравченко, 33 – Лонвейк, 19, Сидорчук, 53