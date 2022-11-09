УПЛ объявила претендентов на звание лучшего главного тренера октября
За награду поборятся пять наставников различных клубов.
Украинская Премьер-Лига объявила список номинантов на звание лучшего тренера в октябре.
На данную награду номинированы пять различных специалистов.
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В список претендентов вошли Игор Йовичевич (Шахтер) Александр Кучер (СК Днепр-1), Ярослав Вишняк (Колос), Юрий Гура (Александрия) и Патрик ван Леувен (Заря).
Проголосовать за дстойную кандидатару можно на сайте УПЛ.
В минувшем месяце аналогичной награды был удостоен наставник ровненского Вереса Юрий Вирт.