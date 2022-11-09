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Фанатов будут "грабить" на ЧМ-2022: отели и бары в Катаре станут очень дорогими

Болельщиков предупреждают, что с собой нужно брать много денег.
Сегодня, 15:40
Фанаты / Getty Images
Фанаты / Getty Images

Уже 20 ноября стартует чемпионат мира 2022 в Катаре, где лучшую команду мира определят 32 команды.

Этот мундиаль имеет множество скандальных событий, особенно связанных с болельщиками. Одной из таких могут стать чрезвычайно завышенные цены в катарских отелях и барах во время чемпионата.

Как сообщает I News, заведения Катары могут взимать с желающих просмотреть футбол от 35 до 100 фунтов стерлингов. Именно в таковой будет цена за вход в бар + три напитка. Но находиться в заведении фанаты смогут только три часа, по истечении этого времени нужно будет снова заплатить.

Читай также: Сколько потратили на ЧМ-2022 в Катаре

Цена будет зависеть также от этапа турнира, например, на матчи полуфиналов и финала ожидаются цены около 240 фунтов стерлингов за вход. Таким образом, учитывая перелет и проживание, посещение Катара может быть не дешевым удовольствием для болельщиков.


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