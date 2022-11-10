Луческу - о победе над Александрией: Важные три очка для того, чтобы вернуться в борьбу за лидирующие позиции

Румынский специалист высказался о триумфе своих подопечных в рамках УПЛ,

В рамках 12 тура чемпионата Украины Динамо в домашнем матче победило Александрию со счетом 3:1.

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу поделился мыслями о прошедшем поединке.

"Сложный матч против очень организованной команды. Играет в атакующий футбол, может, даже самый атакующий в чемпионате.

Мы старались перехватывать мячи, зная, как они играют. Особенно в первом тайме нам это больше удавалось.

Соперник атаковал большим количеством игроком, создавал численное преимущество. Так они создавали неплохие шансі для взятия ворот, но мы могли перехватывать и сыграть больше на контратаках.

Считаю, что заслуженная победа. Три важные очка в борьбе за то, чтобы подтянуться к лидирующим командам, не отставать от них", - заявил румын на послематчевом интервью