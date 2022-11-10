Нещерет: Понемногу начинаем выбираться из кризиса

Голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет поделился мыслями о прошедшем матче против Александрии

Страж ворот "бело-синих" отметил положительную динамику в последних результатах команды.

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"Мы на каждого соперника настраиваемся с боевым настроем. Эта игра исключением не была. Я немного ошибался, но это практика. Просили, чтобы я точнее играл.

У нас были неприятные несколько месяцев, но я считаю, что мы на правильном пути и в дальнейшем будем бороться. Тренер сказал, чтобы мы начали с чистого листа, собрались в команде и поговорили: какие были ошибки, что было хорошо, что нет. И видите - понемногу выбираемся", - сказал Нещерет в эфире Профутбол Digital.