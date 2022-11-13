Скорая увезла игрока Вереса, который потерял сознание на скамейке запасных

К счастью, с футболистом уже все в порядке и он вместе с командой вернется в Ровно.

Во время матча 13-го тура УПЛ между Александрией и Вересом (3:2) произошел неприятный эпизод.

На 77-й минуте полузащитник ровненского клуба Станислав Шарай получил травму, из-за которой не сумел продолжить встречу. При этом он сам вышел на замену восемью минутами ранее.

Но на этом плохие новости не закончились. Внезапно игроку стало плохо, он потерял сознание, после чего ему в течение десяти минут оказывали помощь. Шарай пришел в сознание, а затем его увезла скорая.

Как сообщает Дмитрий Поворознюк, со Станиславом все хорошо и он вернется в Ровно вместе с командой.