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Бондарь: Сложно победить, когда не засчитывают два чистых гола

Защитник Шахтера высказался о скандальном суддействе в матче с Зарей.
Вчера, 23:00
Валерий Бондарь / скриншот
Валерий Бондарь / скриншот

В скандальном матче 13-го тура УПЛ Шахтер сыграл вничью с Зарей.

Центрбэк "горняков" Валерий Бондарь высказался о решениях арбитров в игре.

По словам украинца, если бы на поединке был VAR - его команда победила бы.

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"Конечно, верили, что сможем отыграться. Это показал второй тайм, в котором мы создали очень много моментов и могли добиться положительного результата.

Но эти два момента повлияли на общий счет. Очень тяжело, когда не засчитывают два чистых гола.

Если бы был VAR эти два гола засчитали бы - и уже счет 4:2", - сказал Бондарь.

В турнирной таблице чемпионата Украины Шахтер занимает 2 место, набрав 27 пунктов.


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