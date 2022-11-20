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Металлист-1925 обыграл на выезде Кривбасс

Харьковский клуб добыл вторую победу кряду в рамках чемпионата Украины.
Сегодня, 15:53
Металлист-1925 / УПЛ
Металлист-1925 / УПЛ

В воскресенье, 20 ноября, в рамках 14-го тура УПЛ Кривбасс встречался с Металлистом-1925. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Оба забитые мяча пришлись на первую половину встречи. Сначала Роман Дебелко срезал мяч в свои ворота, а удвоил преимущество своей команды Андрей Борячук.

После 14-ти туров Кривбасс занимает 13-е место с 12-ю баллами, а Металлист-1925 идет на 8-й строчке, набрав 17 очков.

Кривбасс - Металлист-1925 0:2

Голы: Дебелко, 8 (авт.), Борячук, 44

Кривбасс: Сарнавский – Дибанго (Стецьков, 46), Вернидуб, Ловрич, Якимец – Банада, Капич (Татарков, 46) – Волошин (Устименко, 73), Хомченовский, Задерака (Микитишин, 60) – Дебелко (Хобленко, 59).

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе – Ременюк, Кравченко, Габелок, Русин (Дмитренко, 78) – Борячук (Чирук, 67).

Предупреждения: Якимец, 65 – Габелок, 56

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Металлист 1925

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