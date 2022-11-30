iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо - Металлист: смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между Динамо и Металлистом.
Сегодня, 13:55
Динамо - Металлист / ФК Динамо Киев
Динамо - Металлист / ФК Динамо Киев

Чемпионат мира чемпионатом мира, а в Украине продолжается местный чемпионат по футболу. Киевское Динамо в последний день осени встретится с харьковским Металлистом.

Для обоих коллективов это будут последние матчи в 2022 году, после которых команды отправятся в отпуск

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Металлист

Трансляция поединка украинской Премьер-лиги между Динамо и Металлистом будет доступна в этой новости 30 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 14:00.

Посмотреть её можно в плеере ниже или на YouTube-канале Football Hub.

Победа может позволить киевлянам впервые в сезоне войти в тройку лучших чемпионата хотя бы на один день. Металлист же в случае победного результата может "прыгнуть" в таблице сразу на четыре места - с 10-го до 6-го.

В последних матчах Динамо сыграло вничью с Металлист 1925 (0:0), а харьковчане с таким же счетом сыграли против Черноморца.


Статьи по теме

Футболиста АПЛ, арестованного за изнасилования, снова выпустили под залог Футболиста АПЛ, арестованного за изнасилования, снова выпустили под залог
Биатлон. Кубок мира: Ханна Эберг выиграла первую гонку сезона Биатлон. Кубок мира: Ханна Эберг выиграла первую гонку сезона
Пулишич намерен покинуть Челси, чтобы перезагрузить карьеру Пулишич намерен покинуть Челси, чтобы перезагрузить карьеру
Очередное достижение: Фонд Пеле наградил Роналду особой наградой Очередное достижение: Фонд Пеле наградил Роналду особой наградой
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: передача Дончича и трехочковый Карри
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: передача Дончича и трехочковый Карри

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в плей-офф
просмотров
"Я молюсь Богу, чтобы не встретится с ним": Лучший боксер мира пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
просмотров

Последние новости

Европа15:23
Футболиста АПЛ, арестованного за изнасилования, снова выпустили под залог
Европа14:33
Пулишич намерен покинуть Челси, чтобы перезагрузить карьеру
Футбол14:25
Очередное достижение: Фонд Пеле наградил Роналду особой наградой
Бокс14:01
Фьюри рассказал, подерется ли с Усиком, если Александр откажется от титула IBF
Украина13:55
Динамо - Металлист: смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ
ЧМ-202213:49
Танцы, песни и безудержное веселье: как в Сенегале праздновали выход сборной в плей-офф
Бокс13:36
Беринчик и Менди провели открытую тренировку перед боем
НБА13:12
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: передача Дончича и трехочковый Карри
Украина12:57
"Абсурдная война": Бывший футболист Шахтера высказался о вторжении рф в Украину
ЧМ-202212:21
ЧМ-2022 в Катаре: турнирные таблицы групп
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK