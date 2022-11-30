Динамо - Металлист: смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ

Чемпионат мира чемпионатом мира, а в Украине продолжается местный чемпионат по футболу. Киевское Динамо в последний день осени встретится с харьковским Металлистом.

Для обоих коллективов это будут последние матчи в 2022 году, после которых команды отправятся в отпуск

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Металлист

Трансляция поединка украинской Премьер-лиги между Динамо и Металлистом будет доступна в этой новости 30 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 14:00.

Посмотреть её можно в плеере ниже или на YouTube-канале Football Hub.

Победа может позволить киевлянам впервые в сезоне войти в тройку лучших чемпионата хотя бы на один день. Металлист же в случае победного результата может "прыгнуть" в таблице сразу на четыре места - с 10-го до 6-го.

В последних матчах Динамо сыграло вничью с Металлист 1925 (0:0), а харьковчане с таким же счетом сыграли против Черноморца.