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Бывший игрок Динамо перешел в клуб из четвертого дивизиона Бразилии

Жерсон Маграо продолжает играть в футбол.
Сегодня, 11:50
Жерсон Маграо
Жерсон Маграо

Летом 2009 года киевское Динамо подписало бразильца Жерсона Маграо, который в составе киевлян провел 2,5 года, но особо не запомнился местным болельщикам.

Теперь же 37-летний левый латераль перебрался снова сменил клуб, подписав соглашение с Санту-Андре. что играет в четвертом дивизионе Бразилии – Серии D.

В последнее время Маграо выступал за Итуано из Серии В. В 2022 году отметился двумя голами и тремя ассистами в 28 матчах чемпионата.

Напомним, что после Динамо Жерсон вернулся в Бразилию, впоследствии предпринял попытку снова заиграть в Европе, но в лиссабонском Спортинге у него не пошло и он в очередной раз вернулся домой.


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