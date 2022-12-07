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Рух - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча

Смотрите онлайн-трансляция поединка между Рухом и Черноморцем в чемпионате Украины.
Сегодня, 13:18
Рух - Черноморец
Рух - Черноморец

В среду, 7 декабря, состоится последний матч чемпионата Украины в 2022 году.

Участие в нем примут львовский Рух и одесский Черноморец. Матч будет сыгран во Львове на стадионе Украина.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Черноморец

Трансляция матча чемпионата Украины между Рухом и Черноморцем будет доступна в этой новости 7 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на YouTube-канале FootballHub, а также на телеканале УНІАН.

Обе команды находятся внизу турнирной таблицы. Черноморец вовсе занимает предпоследнюю строчку и даже победа в этом матче не позволит им покинуть зону "плей-офф". У Руха на три очка больше и победа позволит им обойти в таблице Минай.


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Рух - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча
Рух - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча

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