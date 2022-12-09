Рух проведет благотворительный матч с польским клубом
Львовский клуб воспользуется паузой, чтобы сыграть с Видзевом.
Львовский Рух с пользой для Украины проведет зимний перерыв в УПЛ.
Пресс-служба команда объявила о подготовке к благотворительному поединку с польским Видзевом.
Встреча состоится в городе Висньова Гура на базе местной команды. Трансляция будет доступна на клубном ТВ польского коллектива.
В данный момент Видзев занимает третью строчку в турнирной таблице Экстракласы, имея в своем активе 29 набранных пунктов.