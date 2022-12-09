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Рух проведет благотворительный матч с польским клубом

Львовский клуб воспользуется паузой, чтобы сыграть с Видзевом.
Сегодня, 10:31
Рух
Рух

Львовский Рух с пользой для Украины проведет зимний перерыв в УПЛ.

Пресс-служба команда объявила о подготовке к благотворительному поединку с польским Видзевом.

Встреча состоится в городе Висньова Гура на базе местной команды. Трансляция будет доступна на клубном ТВ польского коллектива.

В данный момент Видзев занимает третью строчку в турнирной таблице Экстракласы, имея в своем активе 29 набранных пунктов.


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