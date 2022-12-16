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Обломки иранских дронов приземлились на базу Динамо

Об этом сообщил представитель пресс-службы киевлян.
Сегодня, 16:03
База Динамо / FC Dynamo Kyiv
База Динамо / FC Dynamo Kyiv

На тренировочную базу киевского Динамо приземлились три обломка иранских дронов. Об этом рассказал представитель пресс-службы "бело-синих" Андрей Шахов.

"14 декабря ранним утром три обломка сбитого иранского дрона упали на территорию базы Динамо.

К счастью, ни сотрудники, ни инфраструктура клуба не пострадали. Однако этими днями проходил турнир с участием 30 команд среди детей 2011 года рождения. Начаться игры должны были спустя несколько часов после атаки. И после отмены воздушной тревоги они начались.

Именно в этот день на нашу базу был запланирован приезд американского телеканала CNN, которые были удивлены храбростью украинских детей. О чем они рассказали вчера в эфире", – написал Шахов в инстаграме.

Стоит отметить, что Россия продолжает попытки энергетического терорризма. Уже сегодня, 16 декабря, по территории Украины было выпущено 73 ракеты. Силами ПВО было сбито 60 из них.


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