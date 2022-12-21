Вратарь Динамо рассказал о своем состоянии после серьезной травмы

Голкипер Динамо Денис Бойко рассказал, как проходит процесс восстановления после повреждения крестообразной связки.

34-летний вратарь получил травму 9 октября в матче чемпионата Украины с Рухом, после чего был прооперирован. Ожидалось, что он пропустит около полугода.

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"На данный момент все идет по плану. Я выполняю все предписания медиков и постепенно двигаюсь вперед. Следующим шагом будет возвращение к легкой беговой работе, которую я планирую выполнять на сборе команды. Очень надеюсь, что смогу полететь с командой на сбор и буду работать в окружении одноклубников.

Окончательных сроков восстановления по-прежнему нет. Многое будет зависеть от того, как пройдут следующие этапы работы и как на это отреагирует организм. Сначала врачи называли сроки от пяти до семи месяцев, поэтому сейчас невозможно точно назвать дату возвращения в полноценный тренировочный процесс", - приводит слова Бойко официальный сайт "бело-синих".

Отметим, что в нынешнем сезоне Бойко провел в составе Динамо во всех турнирах пять матчей, пропустив три гола и сохранив ворота в неприкосновенности в трех поединках.