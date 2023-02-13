Топ-двадцатка: назовите все украинские клубы, которые играли в еврокубках

ISPORT предлагает вспомнить те команды, которые успели поиграть в Европе.

Недавно руководящие футбольные организации Европы и мира – УЕФА и ФИФА – начали угрожать исключение Украинской Ассоциации Футбола из своих структур.

Ну что ж, если украинцам угрожают исключением из еврокубков, самое время вспомнить всех, кто в этих же еврокубках хоть раз играл. Тем более, уже на этой неделе стартует плей-офф еврокубков.

ISPORT предлагает попытаться вспомнить все украинские команды, в свое время сыгравшие хотя бы один матч в Европе.

Отметим, что последние результаты украинцев в еврокубках были ужасающими, поэтому чемпион Украины в следующем сезоне будет вынужден проходить квалификации в Лигу чемпионов.

Ранее на ISPORT был тест, посвященный бронзовым призерам чемпионата мира.