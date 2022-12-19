УАФ могут исключить из ФИФА и УЕФА

Украинская организация попала в громкий скандал, который может поставить крест на нашем футболе.

Украинская ассоциация футбола может быть исключена из состава международных организаций ФИФА и УЕФА.

Международные организации направили письмо в УАФ, а также ее членам Олегу Протасову, Алексею Михайличенко, Анатолию Демьяненко, в котором заявили о недопустимости проведения виртуальных выборов в УАФ.

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По заявлению ФИФА и УЕФА, недопустимо, чтобы в процесс работы ассоциации вмешивалась третья сторона. Если же будут проведены выборы, то УАФ будет исключена из международных организаций.

"Уважаемые первые вице-президенты! Мы ссылаемся на ваше письмо от 8 декабря 2022 года и дальнейшие события, которые якобы имели место с тех пор по отношению к Украинской ассоциации футбола (УАФ). Мы с серьезным беспокойством принимаем в известность, что члены Исполкома УАФ якобы были вынуждены подписать требования о проведении внеочередного заседания Исполкома УАФ.

В этом контексте напоминаем об обязательствах УАФ согласно ст. 14, абз. 1 п. и) и ст. 19 Устава ФИФА и ст. 7°, ср. 2 Устава УЕФА, управлять делами организации независимо и без чрезмерного влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 и ст. 9 Устава ФИФА.

В дальнейшем мы искренне надеемся, что ситуацию удастся разрешить мирным путем и просим вас об этом. Держите нас в курсе любых событий в этом вопросе, чтобы мы могли оценить необходимость дальнейших шагов.

Между тем, мы остаемся в вашем полном распоряжении, если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу. Искренне ваши, Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура и Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис", - говорится в письме.

Отметим, что УАФ ранее опровергла информацию о якобы подготовке к созыву внеочередного конгресса организации.