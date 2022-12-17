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Назови все команды, которые выигрывали бронзу чемпионатов мира - викторина

ISPORT предлагает пройти викторину и проверить свои футбольные знания.
Сегодня, 08:30
Бронзовая медаль ЧМ / Getty Images
Бронзовая медаль ЧМ / Getty Images

Сборные Хорватии и Марокко уже сегодня, 17 декабря, проведут матч за третье место в рамках чемпионата мира 2022 года.

Марокканцы могут свершить историю и одержать первую медаль чемпионатов мира для представителей Африки.

Всего было 14 национальных сборных, которые в свое время становились третьими на мундиалях, хотя самих комплектов наград было разыграно уже 21.

ISPORT подготовил для вас тест-викторину, во время которой вы должны написать все страны, которые когда либо становились бронзовыми призерами.

Напомним, что встреча Хорватия - Марокко начнется в 17:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча за третье место.


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