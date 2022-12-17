Назови все команды, которые выигрывали бронзу чемпионатов мира - викторина
ISPORT предлагает пройти викторину и проверить свои футбольные знания.
Сборные Хорватии и Марокко уже сегодня, 17 декабря, проведут матч за третье место в рамках чемпионата мира 2022 года.
Марокканцы могут свершить историю и одержать первую медаль чемпионатов мира для представителей Африки.
Всего было 14 национальных сборных, которые в свое время становились третьими на мундиалях, хотя самих комплектов наград было разыграно уже 21.
ISPORT подготовил для вас тест-викторину, во время которой вы должны написать все страны, которые когда либо становились бронзовыми призерами.
Напомним, что встреча Хорватия - Марокко начнется в 17:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча за третье место.