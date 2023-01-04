Шанс для каждого: Верес проводит отбор в поисках футболиста

Украинская Премьер-лига пока не планирует следовать примеру европейских чемпионатов, возобновляя сезон после чемпионата мира.

Пользуясь зимней паузой ровненский Верес решил подать объявление о поиске футболистов. Соответствующая новость была опубликована на официальном сайте клуба.

По информации источника, команда предлагает возможность "любому попасть в УПЛ".

Для этого потенциальному новичку нужно сначала заполнить заявку, после чего провести 4-дневный отбор. Каждый день часть футболистов будет покидать отбор. Клуб будет ежедневно публиковать контент по отбору в своих социальных сетях и на клубном ТВ.

Тренировка-просмотр будет проходить в обед, длительность: 90-120 минут. В последний день останутся от 10 до 20 претендентов. Юрий Вирт и его ассистенты выберут победителя, который останется с командой минимум на две недели сборов.

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Отмечается, что у конкурсанта не должно быть действующего профессионального контракта. К тому же Верес не ищет вратарей - клуб ищет только полевых игроков. Возможно, что просмотр для вратарей будет организован позже.