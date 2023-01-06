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Динамо и Шахтер проведут товарищеский матч против словенского гранда

Украинские клубы сыграют с Марибором.
Вчера, 22:38
Динамо Киев - Шахтер
Динамо Киев - Шахтер

В рамках подготовки ко второй части сезона Динамо Киев и Шахтер Донецк сыграют с словенским Марибором. Об этом сообщила пресс-служба словенцев.

Контрольные поединки пройдут в турецком городе Белек. С Динамо игра состоится 28 января, а с Шахтером 1 февраля.

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Помимо игр с украинскими клубами Марибор проведет еще три матча. "Народный клуб" сыграет с ФК Алюминий, Чукаричками и Софийской Славией.

Напомним, что чемпионат Украины возобновится в конце зимы - начале весны. Шахтер проведет первый матч после рестарта 28 февраля, сыграв с Минаем, а Динамо 4 марта, встретившись с Ингульцом.


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