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Кривбасс подписал уже второго новичка этой зимой

Хотя назвать Приходько новичком будет не совсем правильно.
Сегодня, 10:22
Клим Приходько
Клим Приходько

Криворожский Кривбасс объявил о подписании опорного полузащитника Клима Приходько, говорится на официальном сайте клуба.

Клуб продолжает вести активную компанию, и вторым новичком команды после Максима Лунева стал хорошо известеный болельщикам Клим Приходько.

Хавбека сложно назвать новичком, ведь он провел полсезона за Кривбасс, находясь в аренде в сезоне 2021/22, а теперь команда подписала его на полноценной основе на следующие 3 года.

Клим был одним из тех, кто помог команде наконец пробиться в элиту украинского футбола, поэтому этот трансфер болельщики должны принять с теплотой. Сам же игрок сожалеет, что не удалось присоединиться к клубу раньше.

"Были некоторые юридические нюансы с моим прошлым клубом, которые мы решали. И сейчас все устроилось. Счастлив, что наконец-то я - полноценный игрок Кривбасса", - рассказал новичок.


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