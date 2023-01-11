Или трусы наденьте, или крестик снимите: Рух обиделся на Карпаты из-за высказывания тренера

Похоже, возник очередной скандал в украинском футболе, на этот раз при участии львовских клубов - Карпат и Руха.

Главный тренер "зелено-белых" в интервью клубному каналу сказал, что талантливая молодежь Руха – это карпатовские воспитанники. Такие слова не понравились "желто-черным".

"В последнее время со стороны футбольного клуба «Карпаты» неоднократно прозвучали обвинения в том, что Рух вроде бы "забрал" молодых воспитанников "зелено-белых" и благодаря этому добилось успехов в чемпионате Украины и на международной арене. Хотелось бы получить от наших коллег и партнеров по футбольной кухне уточнение: это официальная позиция клуба или личное мнение главного тренера? И готов ли клуб нести ответственность за высказывания своего официального должностного лица?"

Такими словами начинается заявление Руха на официальном сайте клуба. После чего львовяне разбираются, чьими же воспитанниками являются футболисты, которые выступают за Рух в УПЛ и Юношеской Лиге УЕФА.

"Еще 2,5 года назад о большинстве этих юношей, по большей части, никто не знал. Это теперь они стали ключевыми игроками молодежной, юниорской и юношеских сборных команд Украины. Благодаря работе в ФК Рух, работающим тренерам и условиям, которые здесь для них создали, ребята начали играть на высоком уровне, о них заговорили, и не только в Украине.

Да, они раньше учились в футбольных заведениях, которые имели отношение к обанкротившимся в 2021 году Карпатам, но там у них по разным причинам прогресса не было. Самым оптимальным вариантом стал переход в Рух. Спросите отца Марка Сапуги - Андрея (не враг же он своему сыну), когда согласился на его переход в состояние «желто-черных», и сейчас Марко входит в когорту самых перспективных молодых футболистов Украины.

Кстати, за футболистов, которые имели отношение к обанкротившимся Карпатам и их сопутствующим структурам, ФК Рух (Львов) заплатил компенсацию в размере около двух миллионов гривен. Все эти футболисты перешли в Рух и подписали контракты с нашим клубом, согласно регламентным нормам ФИФА и УЕФА. Если бы происходило по-другому ("забрали" или "украли"), то УАФ вряд ли бы всех их зарегистрировала. Не говоря уже об УЕФА, который внес этих игроков в заявку ФК Рух на Юношескую лигу УЕФА."

фото ФК Рух

Рух также рассказал, какие футболисты могут официально считаться воспитанниками того или иного клуба.

"Обратимся к четкому юридическому моменту, о котором идет речь в статье 31 Регламента ФИФА по статусу и трансферу футболистов, также этот пункт прописан и в регламенте УАФ: "Воспитанником клуба является игрок, который в возрасте от 15 до 21 года был зарегистрирован за этот клуб в течение срока, который равняется трем полноценным сезонам". То есть ни один из тех футболистов Руха, которые играют сейчас в Юношеской лиге УЕФА, официально не является воспитанником Карпат.

Для всех этих ребят ушел третий год в составе "желто-черных", по окончании которого они станут полноценными воспитанниками Руха, согласно регламентным нормам ФИФА, УЕФА и УАФ. Поэтому перед тем, как говорить хотя бы об одном своем питомце, стоит посмотреть на год основания вашего клуба – 2020-й. Есть вопросы?"

Далее представители Руха затронули тему преемственности Карпат. Как известно, легендарный клуб был объявлен банкротом, а нынешние Карпаты официально не имеют никакого отношения к тем "львам".

Есть в этой истории еще и такой нюанс. Карпаты рассказывают, что Рух вроде бы "забрало" их школу и, соответственно, футболистов, не понимая, до чего может довести такая риторика. Так что футбольный клуб Рух уже подготовил обращение в соответствующие органы УАФ и УЕФА, чтобы те помогли Карпатам определиться, какие они "зелено-белые", - прекратившие существование (ООО КПФ "Карпаты"), обанкротившись с большими долгами, или все же не те (ООО ФК "Карпаты"), о чем заявляли в период своего якобы восстановления.

"Если на самом деле и на официальном уровне Карпаты считают своей ту школу, где начинали свой путь ныне перспективные "руховцы", то добро пожаловать еще раз публично объявить об этом и выставить юридически-документальную претензию к ФК Рух (Львов). Такие заявления будут означать, что нынешние новые Карпаты хотят вернуть не только эмблему, которую им отдали фанаты, но и историю клуба, а если так, то стоит заплатить долги футболистам и работникам клуба, которые остались неоплаченными. , уже собрали средства на выплату всех долгов своего предшественника. Мы правильно все поняли?

Пока же в юридической плоскости выходит не совсем так, как дает показания в своих интервью нынешний главный тренер "зелено-белых" Андрей Тлумак. С одной стороны, посягать на Карпаты (их эмблему, историю, воспитанников и т.п.) он не имеет никаких прав, ведь нет даже намека на правопреемство. Но с другой, судя по соответствующей риторике, похоже, хочет приписать себе все – историю, традиции, герб и прочее…"

Последней претензией Движения к Карпатам было то, что их клуб в состоянии соперника часто "пытаются оскорбить, вспоминая их прошлое и называя их командой из Винников". Представители движения требуют называть их клубом из Львова, ведь именно этот город является официальным домом "желто-черных".