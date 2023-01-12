Футболисты Динамо вернулись из зимнего отпуска
Сегодня часть игроков прошла плановый медосмотр.
Игроки киевского Динамо вернулись из своего зимнего отпуска.
Как сообщает пресс-служба киевлян, футболисты основного состава прошли плановый медосмотр. Результаты обследования через несколько дней передадут клубным врачам.
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Сегодня медосмотр прошло 17 игроков "бело-синих". Завтра обследование предстоит пройти еще 18 футболистам киевлян.
В ближайшую неделю команда будет тренироваться в Киеве. Затем клуб отправиться на тренировочные сборы в Турцию.