Палкин прокомментировал трансфер Ракицкого

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался о возвращении Ярослава Ракицкого в клуб.

По словам Палкина, центрбэк точно поможет команде в чемпионате и Лиге Европы.

"Ярослав – опытный, сильный футболист, стремящийся выступать за Шахтер.

Уверен, он создаст конкуренцию в линии обороны и поможет нам во второй части сезона в чемпионате и в Лиге Европы", - написал Палкин в Facebook.

Ранее игрок выступал за Адана Демирспор. В состав Шахтера он вернулся на правах свободного агента.

Напомним, что Ракицкий прокомментировал возвращение в Шахтер.