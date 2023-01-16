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Футбол

Палкин прокомментировал трансфер Ракицкого

Функционер уверен, что защитник добавит конкуренции.
Вчера, 23:02
Ярослав Ракицкий и Сергей Палкин
Ярослав Ракицкий и Сергей Палкин

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался о возвращении Ярослава Ракицкого в клуб.

По словам Палкина, центрбэк точно поможет команде в чемпионате и Лиге Европы.

"Ярослав – опытный, сильный футболист, стремящийся выступать за Шахтер.

Уверен, он создаст конкуренцию в линии обороны и поможет нам во второй части сезона в чемпионате и в Лиге Европы", - написал Палкин в Facebook.

Ранее игрок выступал за Адана Демирспор. В состав Шахтера он вернулся на правах свободного агента.

Напомним, что Ракицкий прокомментировал возвращение в Шахтер.


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