Ракицкий: Я всегда мечтал вернуться в Шахтер

Защитник Ярослав Ракицкий перебрался в стан донецкого Шахтера.

Украинец прокомментировал свой трансфер к "горнякам". По словам центрбека, он мечтал вернуться в команду.

"Всегда мечтал вернуться в Шахтер. Я люблю этот клуб, и мое сердце принадлежит только Шахтеру. Где бы я ни играл, предан этому клубу. Как меня встретили ребята? Хорошо. Надо еще познакомиться со всеми. Надеюсь, помогу им.

Я разговаривал с Дарио, вчера говорил с тренером - мы друг друга поняли. Все зависит от меня. Несмотря на возраст, 33 года, я до сих пор молод и буду прилагать усилия, навязывать тренеру свою кандидатуру, чтобы попадать в стартовый состав.

Я смотрел почти все матчи в Лиге чемпионов, и мне очень понравилась игра. Ребята молодые не боятся, плюс есть опытные, которые помогают - хороший баланс. И есть куда расти, это не предел. Надеюсь, с каждой тренировкой и с каждой игрой Шахтер будет набирать обороты, идти вперед и добиваться своих целей".

Ракицкий поделился мыслями о философии Игора Йовичевича и амбициях клуба.

"Я еще не тренировался в общей группе, однако все тактики мне понятны. Буду слушать тренера, вникать в тактику - и, думаю, понимание придет ко мне быстро.

Амбиции у Шахтера одни - всегда быть первым и в еврокубках добиваться хороших результатов. А моя задача - помочь команде. Если я помогу команде достичь результата, то буду радоваться сам, а там уже пусть оценивают меня другие", - заявил центрбэк.

Напомним, ранее стали известны детали контракта Ракицкого с Шахтером.