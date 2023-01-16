Ракицкий вернулся в Шахтер

Донецкий Шахтер объявил о возвращении в клуб Ярослава Ракицкого.

Как сообщает пресс-служба "горняков", защитник перебрался в клуб на правах свободного агента. Контракт подписан до конца сезона.

В первой части сезона украинец выступал за Адану Демирспор. В стане турецкого клуба 33-летний центрбэк провел 9 матчей и отличился одним ассистом.

Стоит отметить, что весной прошлого года Ракицкий играл за Шахтер в благотворительных матчах в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

Ранее Шахтер представил лимитированную серию футболок с благодарностью Мудрику.