iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ракицкий вернулся в Шахтер

Защитник подписал контракт до конца сезона.
Сегодня, 18:12
Ярослав Ракицкий / shakhtar.com
Ярослав Ракицкий / shakhtar.com

Донецкий Шахтер объявил о возвращении в клуб Ярослава Ракицкого.

Как сообщает пресс-служба "горняков", защитник перебрался в клуб на правах свободного агента. Контракт подписан до конца сезона.

В первой части сезона украинец выступал за Адану Демирспор. В стане турецкого клуба 33-летний центрбэк провел 9 матчей и отличился одним ассистом.

Стоит отметить, что весной прошлого года Ракицкий играл за Шахтер в благотворительных матчах в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

Ранее Шахтер представил лимитированную серию футболок с благодарностью Мудрику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Ярослав Ракицкий

Статьи по теме

Шахтер анонсировал скорую продажу Мудрика Шахтер анонсировал скорую продажу Мудрика
Звонок Поттера убедил Мудрика перейти в Челси вместо Арсенала Звонок Поттера убедил Мудрика перейти в Челси вместо Арсенала
Шахтер осуществил первое подписание в зимнее трансферное окно Шахтер осуществил первое подписание в зимнее трансферное окно
CAS отклонил иск Шахтера к ФИФА по поводу компенсации за приостановку контрактов легионеров CAS отклонил иск Шахтера к ФИФА по поводу компенсации за приостановку контрактов легионеров
Помочь журналистам

Видео

Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Футбол18:53
Ракицкий: Я всегда мечтал вернуться в Шахтер
ММА18:30
Миочич заявил о намерении подраться с победителем пары Джонс - Ган
Украина18:12
Ракицкий вернулся в Шахтер
Европа17:55
Хави выступил против трансфера Депая в Интер
Украина17:50
Трансферы УПЛ: Мудрик стал самой дорогой продажей в истории
Украина17:40
Львов подписал экс-защитника Карпат и Ворсклы
Европа17:27
Невилл: Я очарован работой тен Хага в Манчестер Юнайтед
Европа17:01
Варан высказался о шансах МЮ на чемпионство в АПЛ
Биатлон16:30
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Украина16:26
Шахтер представил лимитированную серию футболок с благодарностью Мудрику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK