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Шахтер представил лимитированную серию футболок с благодарностью Мудрику

Приобрести товар можно в интернет-магазине "горняков".
Сегодня, 16:26
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Накануне Шахтер продал Михаила Мудрика в Челси за 70 млн евро + 30 млн бонусами, установив трансферный рекорд для УПЛ и футболистов с Украины.

"Горняки" решили поблагодарить украинца за время проведенное в клубе необычным образом. В интернет-магазине клуба появились лимитированная серия футболок.

Футболки выполнены в черном цвете с 10 номером и фамилией футболиста на спине. Над логотипом команды разместили слово "спасибо". Товар стоит 2 990 гривен.

Напомним, ранее стала известна заработная плата Мудрика в лондонском Челси.


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