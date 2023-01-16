Шахтер представил лимитированную серию футболок с благодарностью Мудрику

Приобрести товар можно в интернет-магазине "горняков".

Накануне Шахтер продал Михаила Мудрика в Челси за 70 млн евро + 30 млн бонусами, установив трансферный рекорд для УПЛ и футболистов с Украины.

"Горняки" решили поблагодарить украинца за время проведенное в клубе необычным образом. В интернет-магазине клуба появились лимитированная серия футболок.

Футболки выполнены в черном цвете с 10 номером и фамилией футболиста на спине. Над логотипом команды разместили слово "спасибо". Товар стоит 2 990 гривен.

🧡 Представляємо ексклюзивні футболки з подякою Михайлу Мудрику ⚒



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Кількість товару обмежено. #Shakhtar pic.twitter.com/EkNBszSTcv — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2023

Напомним, ранее стала известна заработная плата Мудрика в лондонском Челси.