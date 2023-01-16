Шахтер представил лимитированную серию футболок с благодарностью Мудрику
Приобрести товар можно в интернет-магазине "горняков".
Накануне Шахтер продал Михаила Мудрика в Челси за 70 млн евро + 30 млн бонусами, установив трансферный рекорд для УПЛ и футболистов с Украины.
"Горняки" решили поблагодарить украинца за время проведенное в клубе необычным образом. В интернет-магазине клуба появились лимитированная серия футболок.
Футболки выполнены в черном цвете с 10 номером и фамилией футболиста на спине. Над логотипом команды разместили слово "спасибо". Товар стоит 2 990 гривен.
🧡 Представляємо ексклюзивні футболки з подякою Михайлу Мудрику ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2023
Устигніть придбати в нашому інтернет-магазині!
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Кількість товару обмежено. #Shakhtar pic.twitter.com/EkNBszSTcv
Напомним, ранее стала известна заработная плата Мудрика в лондонском Челси.