Динамо уступает одному клубу Европы, Шахтер – в ТОП-5 команд, которые доверяют своим воспитанникам

В своем новом отчете CIES Football Observatory подсчитали количество игрового времени, которое дают футбольные клубы Европы своим собственным воспитанникам.

Как оказалось, в киевском Динамо практически три четверти игрового времени имеют футболисты, которые учились футбольному искусству в клубе. У донецкого Шахтера этот показатель скромнее, но все равно позволяет горнякам занимать четвертое место.

Команды, наиболее доверяющие воспитанникам в Европе

Лидирует в этом списке словацкая Жилина (73,3% игрового времени на поле провели воспитанники), которой Динамо уступает минимально (73,1%).

Шахтер, как уже было сказано, занимает четвертое место, немного уступая Атлетику из Бильбао. Замыкает пятерку еще один клуб из ТОП-5 лиг – Лион.

Жилина (Словакия) – 73,3% / 16 воспитанников в команде Динамо Киев (Украина) – 73,1% / 17 Атлетик Бильбао (Испания) – 56,5% / 13 Шахтер Донецк (Украина) – 56,2% / 14 Лион (Франция) – 52,1% / 11

Сразу одиннадцать команд из числа лучших чемпионатов не дали своим воспитанникам ни одной минуты в чемпионатах: Марсель, Брентфорд, Унион Берлин, Кадис, Хетафе, Альмерия, Болонья, Лечче, Удинезе, Кремонезе и Салернитана.

Как доверяют своим ученикам в Украине?

В чемпионате Украины единственным клубом, у которого нет своих воспитанников является Минай. Не намного лучше ситуация у Колоса, Металлист 1925, Кривбасса, Вереса и Ингульца (по одному).

Средний возраст воспитанников Черноморца, игравших в этом сезон УПЛ, равен 27,8 лет. Больше только у Вереса, за который играл лишь 31-летний Михаил Сергийчук, который уже покинул команду.

Динамо Киев – 73,1% / 17 игроков Шахтер Донецк – 56,2% / 14 игроков Ворскла Полтава – 31,6% / 9 игроков Черноморец Одесса – 24,7% / 6 игроков Заря Луганск – 14,8% / 5 игроков Рух Львов – 13,4% / 4 игроков ФК Львов – 11,0% / 4 игроков СК Днепр-1 – 10,1% / 3 игроков Александрия – 9,1% / 2 игроков Металлист – 8,3% / 3 игроков

Стоит отметить, что воспитанником клуба считается игрок, который провел в его структуре хотя бы три года в возрасте с 15 до 21.