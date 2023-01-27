Рух усилился бразильским легионером

В украинский чемпионат продолжают приезжать легионеры. Очередным клубом, который усилился футболистом из-за рубежа стал Рух.

Львовяне подписали бразильского фуллбека Джеферсона Винисиуса. Контракт с футболистом подписан на 2.5 сезона.

Игрок уже присоединился к клубу на зимних сборах в Хорватии. Последним клубом бразилца был Гремио, за который он не сыграл ни одного матча.

Родная позиция Винисиуса - левый защитник. По данным Transfermarkt, на альтернативных позициях он не играл.

Напомним, ранее СК Днепр-1 усилился участником чемпионата мира-2022.