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Рух усилился бразильским легионером

Джеферсон Винисиус перешел в стан львовского клуба.
Сегодня, 18:21
Джеферсон Винисиус
Джеферсон Винисиус

В украинский чемпионат продолжают приезжать легионеры. Очередным клубом, который усилился футболистом из-за рубежа стал Рух.

Львовяне подписали бразильского фуллбека Джеферсона Винисиуса. Контракт с футболистом подписан на 2.5 сезона.

Игрок уже присоединился к клубу на зимних сборах в Хорватии. Последним клубом бразилца был Гремио, за который он не сыграл ни одного матча.

Родная позиция Винисиуса - левый защитник. По данным Transfermarkt, на альтернативных позициях он не играл.

Напомним, ранее СК Днепр-1 усилился участником чемпионата мира-2022.


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