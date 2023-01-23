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Днепр-1 усилился участником ЧМ-2022

Рональд Матаррита стал игроком "спортклубовцев".
Сегодня, 21:03
Рональд Матаррита
Рональд Матаррита

СК Днепр-1 неплохо усилил глубину состава.

Как сообщает пресс-служба клуба, команду пополнил участник ЧМ-2022. Речь идет о костарриканском левом защитнике Рональде Матаррите.

Матаррита пополнил стан "спортклубовцев" на правах свободного агента. Последним клубом футболиста был американский Цинцинати.

Контракт с игроком подписан на 2 года. Финансовая сторона соглашения остается неизвестной.

Стоит отметить, что Матаррита помимо игры на левом фланге защиты также может играть в полузащите. За сборную Коста-Рики он провел 53 матча и забил 3 гола.

Напомним, ранее Днепр-1 подписал бразильского защитника.

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