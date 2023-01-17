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Днепр-1 объявил о подписании бразильского защитника

Легионер пополнил состав украинской команды на правах аренды.
Сегодня, 17:44
Хайнер / СК Днепр-1
Хайнер / СК Днепр-1

Днепр-1 объявил о подписании правого защитника бразильского Азуриза Хайнера.

Как сообщает официальный сайт нынешнего лидера украинской Премьер-лиги, 27-летний футболист будет выступать за команду на правах шестимесячной аренды. Кроме того, у днепровского клуба будет право выкупа игрока.

Источник: СК Днепр-1

Ранее Хайнер выступал за бразильские клубы Байя, Наутико, Пайсанду, Гремио Новоризонтино, Куяба, Спорт Ресифи, а также португальский Лоулетано. В последнее время играл на арендных условиях за Атлетико Гояненсе.

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В бразильской Серия А защитник провел 43 матча (3 результативных передачи), в Серия В – 36 матчей (4 результативных передачи), в Кубке Бразилии – 10 матчей (1 результативная передача), в Кубке Судамерикана – 12 матчей (1 гол, 1 результативная передача).

Источник: СК Днепр-1

В 2022 году провел за Атлетико Гояненсе 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Напомним, ранее Днепр-1 подписал полузащитника Вереса Евгения Пасича.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Днепр-1

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