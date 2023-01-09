Кучер: Днепру-1 нужны новые футболисты

Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер высказался о трансферных планах клуба.

По словам наставника команды, он хотел бы увеличить глубину состава.

"Конечно, все это футбольная жизнь - люди приходят и уходят. Конечно, нам хочется усилиться, для чего нам нужны новые футболисты. Этого от нас требует и турнирное положение, и наш будущий график.

Для того, чтобы играть на два фронта, нужно иметь два состава, чтобы была ротация, потому что все это очень тяжело, как показала первая часть сезона. Постоянные дороги, игры через два дня на третий, поэтому нужно восстанавливаться, а в дороге это очень тяжело", - цитирует Кучера официальный сайт клуба.

Напомним, ранее Днепр-1 подписал полузащитника Вереса Евгения Пасича, а покинули команду Габриэль Бузанелло и Артем Громов.