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Бузанелло и Громов покинули Днепр-1

Днепряне немного расчистили состав, отказавшись от двух игроков.
Сегодня, 00:26
Артем Громов / СК Днепр-1
Артем Громов / СК Днепр-1

Лидер Украинской Премьер-лиги Днепр-1 начал подготовку ко второй части сезона-2022/23. Команда Александра Кучера отправилась в Турцию, где проведет два тренировочных сбора. 

Среди тех, кто отправился с основной частью команды, не нашлось место двум игрокам.

Как сообщает официальный сайт днепрян, на сборы не отправились Габриэль Бузанелло и Артем Громов. Оба футболиста покинули команду.

"СК Днепр-1 благодарит их за игру и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Артем Громов присоединился к Днепру-1 прошлым летом после того, как завершился его контракт с луганской Зарей. В нынешнем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.

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Ситуация в случае с Габриэлем Бузанелло иная. Украинский коллектив не стал продлевать аренду 24-летнего бразильца, которая завершилась 31 декабря - игрок вернется в расположение Шапекоэнсе. На счету левого защитника 4 ассиста в 14 играх в составе Днепра-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Громов Днепр-1 СК Днепр-1 Габриэл Бузанелло

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