Днепр-1 выкупил контракт игрока Вереса

Днепр-1 совершил первый трансфер 2023 года. Днепровский клуб договорился с ровненским Вересом о переходе полузащитника Евгения Пасича, о чем было объявлено на официальном сайте днепрян.

Сумма сделки не разглашается, одна, согласно с Transfermarkt, она составила 150 тысяч евро. Контракт рассчитан на полтора года. 29-летний игрок будет выступать под 42-м номером.

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В нынешнем сезоне Евгений Пасич провел 13 матчей в Украинской Премьер-лиге, записав на свой счет одну результативную передачу и желтую карточку.

Пасич присоединился к Вересу летом 2021 года, также успев поиграть за коллектив из Ровно в сезоне-2017/18. Всего в составе Вереса хавбек провел 42 поединка, отметившись двумя голами.