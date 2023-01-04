iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Днепр-1 выкупил контракт игрока Вереса

Евгений Пасич продолжит свою карьеру в составе лидера украинского чемпионата.
Сегодня, 16:01
Евгений Пасич / ФК Верес
Евгений Пасич / ФК Верес

Днепр-1 совершил первый трансфер 2023 года. Днепровский клуб договорился с ровненским Вересом о переходе полузащитника Евгения Пасича, о чем было объявлено на официальном сайте днепрян.

Сумма сделки не разглашается, одна, согласно с Transfermarkt, она составила 150 тысяч евро. Контракт рассчитан на полтора года. 29-летний игрок будет выступать под 42-м номером.

Читай также: Шанс для каждого: Верес проводит отбор в поисках футболиста

В нынешнем сезоне Евгений Пасич провел 13 матчей в Украинской Премьер-лиге, записав на свой счет одну результативную передачу и желтую карточку.

Пасич присоединился к Вересу летом 2021 года, также успев поиграть за коллектив из Ровно в сезоне-2017/18. Всего в составе Вереса хавбек провел 42 поединка, отметившись двумя голами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СК Днепр-1 верес ровно

Статьи по теме

Шанс для каждого: Верес проводит отбор в поисках футболиста Шанс для каждого: Верес проводит отбор в поисках футболиста
Очередной гол Цыганкова принес Динамо минимальную победу над Вересом Очередной гол Цыганкова принес Динамо минимальную победу над Вересом
Скорая увезла игрока Вереса, который потерял сознание на скамейке запасных Скорая увезла игрока Вереса, который потерял сознание на скамейке запасных
АЗ - Днепр-1 2:1 Видео голов матча 03.11.2022 Лиги конференций АЗ - Днепр-1 2:1 Видео голов матча 03.11.2022 Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе
Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м
просмотров

Последние новости

Европа16:28
Легенду Ромы подозревают в финансовых махинациях
НБА16:23
Яннис установил рекорд результативности карьеры в матче с Вашингтоном
Украина16:01
Днепр-1 выкупил контракт игрока Вереса
Формула 115:44
Хаас представил новый логотип
Европа15:37
Милан обыграл Салернитану, испортив дебют Очоа
Европа15:26
Пике может возобновить карьеру во второй испанской лиге
Другие15:25
Календарь спортивных событий на 2023 год
Украина15:03
Шанс для каждого: Верес проводит отбор в поисках футболиста
Европа14:51
Челси намерен перебить любое предложение Арсенала по Мудрику
Украина14:50
"Иди нах*й": Селезнев похвастался новым костюмом в честь президента россии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK