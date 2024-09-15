Полесье - Верес 2:1: обзор матча и результат игры 15.09.2024

В Житомире подошел к концу матч шестого тура УПЛ между Полесьем и Вересом.

На первых минутах поединка гости вышли вперед благодаря голу Николая Гайдучика.

Хозяева поля сумели ответить лишь после перерыва, но зато двойным ударом. Сначала счет сравнял Алексей Гуцуляк, а спустя восемь минут отличился лучший бомбардир чемпионата Александр Назаренко.

До самого финального свистка счет больше не менялся, а потому судья зафиксировал волевую победу житомирского клуба (2:1).

Теперь Полесье вместе с Александрией (по 13 очков) лидирует в таблице УПЛ, имея игру в запасе. Верес с четырьмя очками идет в зоне переходных матчей.

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Статистика матча Полесье - Верес шестого тура УПЛ

Полесье - Верес 2:1

Голы: Гуцуляк, 51, Назаренко, 59 - Гайдучик, 6.

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 11 - 8

Удары в створ: 7 - 1

Фолы: 10 - 4

Атаки: 110 - 82

Полесье: Волынец - Михайличенко, Виалле, Чоботенко (Матич, 46), Смоляков - Коста (Мельниченко, 76), Бабенко, Крушинский - Гуцуляк (Леднев, 76), Эрнандес (Пайшау, 61), Назаренко (Шастал, 83).

Верес: Кожухар - Протасевич (Морозко, 78), Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Смиян, 80) - Луан, Сикейра (Кучеров, 78), Куция (Клец, 85), Шарай (Дахновский, 78) - Степанюк, Гайдучик (Мрвальевич, 78).

Предупреждения: Бабенко, Леднев - Вовченко.

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