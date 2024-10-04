iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клуб УПЛ все-таки смог оформить трансфер камерунского форварда

Спустя чуть больше месяца Самуэль Нонго официально стал игроком Вереса.
Сегодня, 13:11
Самуэль Нонго / ФК Верес
Самуэль Нонго / ФК Верес

Верес на своем официальном сайте объявил, что Самуэль Нонго подписал контракт с клубом.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное на четыре года. Ровненский коллектив анонсировал этот трансфер еще в конце августа, но состоялся он только сейчас.

"Переговоры с предыдущей командой Самуэля, Адана Демирспором, продолжались очень долго. На определенном этапе казалось, что диалог со спортивным директором турецкого клуба зашел в тупик".

"Но желание нашего клуба и желание Самуэля присоединиться именно к Вересу - совпадали настолько, что мы решили продолжать эти переговоры и в конце концов нашли компромисс между всеми сторонами", - заявил спортивный директор Вереса Юрий Габовда.

Источник: ФК Верес

Читай также: Ребров рискует потерять еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций

За первую команду Адана Демирспор 20-летний камерунский вингер провел три матча и вошел в ТОП-10 самых быстрых игроков турецкой Суперлиги.

В прошлом сезоне Нонго выступал на правах аренды в хорватском Славене. Там он записал на свой счет один гол в 17 играх.

Футболист также вызывался в сборные Камеруна U-17, U-19 и U-23.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины верес ровно

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: вингер турецкого клуба присоединился к Вересу Трансферы УПЛ: вингер турецкого клуба присоединился к Вересу
УПЛ: Черноморец - Оболонь и Ингулец - Карпаты откроют девятый тур УПЛ: Черноморец - Оболонь и Ингулец - Карпаты откроют девятый тур
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: лидирует житомирский дуэт Назаренко-Гуцуляк Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: лидирует житомирский дуэт Назаренко-Гуцуляк
Умер бывший президент ФФУ Анатолий Коньков Умер бывший президент ФФУ Анатолий Коньков
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Футбол сегодня: битва аутсайдеров в УПЛ, игры Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Черноморец - Оболонь и Ингулец - Карпаты откроют девятый тур
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Францией в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Украина16:48
Умер бывший президент ФФУ Анатолий Коньков
Европа16:30
Жирона сообщила сроки восстановления Цыганкова от травмы
Европа16:16
Артета рассказал, когда стоит ждать возвращения Зинченко
Европа15:54
Вест Хэм заинтересован в форварде, мечтающем играть за Арсенал или Ливерпуль
Формула 115:29
Ньюи рассказал, почему он решился отказаться от работы с Хэмилтоном в Феррари
Европа15:03
"Вы можете лучше": Постекоглу не хочет называть своих молодых игроков на манер "Малышей Басби"
Европа14:33
Президент Барселоны хочет устроить возвращение Неймара
Европа13:47
Гуллит: Зиркзе нужно было переходить в Милан, а не Манчестер Юнайтед
Европа13:45
"Я не хочу слышать": Кроос - о завершении карьеры и проблемах Реала
Формула 113:30
Жак Вильнев похвалил Сайнса за выбор в пользу Уильямс, а не Ауди
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK