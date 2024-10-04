Клуб УПЛ все-таки смог оформить трансфер камерунского форварда

Спустя чуть больше месяца Самуэль Нонго официально стал игроком Вереса.

Верес на своем официальном сайте объявил, что Самуэль Нонго подписал контракт с клубом.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное на четыре года. Ровненский коллектив анонсировал этот трансфер еще в конце августа, но состоялся он только сейчас.

"Переговоры с предыдущей командой Самуэля, Адана Демирспором, продолжались очень долго. На определенном этапе казалось, что диалог со спортивным директором турецкого клуба зашел в тупик".

"Но желание нашего клуба и желание Самуэля присоединиться именно к Вересу - совпадали настолько, что мы решили продолжать эти переговоры и в конце концов нашли компромисс между всеми сторонами", - заявил спортивный директор Вереса Юрий Габовда.

Источник: ФК Верес

Читай также: Ребров рискует потерять еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций

За первую команду Адана Демирспор 20-летний камерунский вингер провел три матча и вошел в ТОП-10 самых быстрых игроков турецкой Суперлиги.

В прошлом сезоне Нонго выступал на правах аренды в хорватском Славене. Там он записал на свой счет один гол в 17 играх.

Футболист также вызывался в сборные Камеруна U-17, U-19 и U-23.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!