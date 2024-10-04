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Ребров рискует потерять еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций

Виталий Миколенко может пропустить матчи национальной команды.
Сегодня, 12:35
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Левый защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко получил травму икроножной мышцы. Об этом сообщает ТаТоТаке.

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По информации телеграмм-канала, защитник может пропустить около трех недель, что добавляет проблем Сергею Реброву, ведь если диагноз подтвердится, то Миколенко пропустит октябрьские матчи сборной.

Следует отметить, что пресс-служба Эвертона, за который выступает украинец, пока никакой информации о травме Николенко не публиковала.

Напомним, из-за травм октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций пропустят Тарас Степаненко и Виктор Цыганков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Миколенко

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