Ребров рискует потерять еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций
Виталий Миколенко может пропустить матчи национальной команды.
Левый защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко получил травму икроножной мышцы. Об этом сообщает ТаТоТаке.
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По информации телеграмм-канала, защитник может пропустить около трех недель, что добавляет проблем Сергею Реброву, ведь если диагноз подтвердится, то Миколенко пропустит октябрьские матчи сборной.
Следует отметить, что пресс-служба Эвертона, за который выступает украинец, пока никакой информации о травме Николенко не публиковала.
Напомним, из-за травм октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций пропустят Тарас Степаненко и Виктор Цыганков.
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