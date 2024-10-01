Динамо поддержало Ярмоленко из-за решения Реброва - игрок отреагировал

Футболист не попал в основной список сборной на матчи Лиги наций.

30 сентября главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил состав "сине-желтых" на октябрьские матчи Лиги наций. В заявке неожиданно не нашлось места рекордсмену команды Андрею Ярмоленко.

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Киевское Динамо опубликовало сообщение в Instagram, где поддержало своего лидера. "Легенда! Капитан! Человек, влюбивший в свою игру", "Не представляем сборной без Андрея Николаевича", - отмечают фанаты в комментариях.

Андрей опубликовал Stories, где поблагодарил родной клуб за поддержку: "Лучший клуб в мире", - ответил Ярмоленко.

Зізнання Ярмоленка / Источник: Instagram

Напомним, 11 октября национальная сборная сыграет против Грузии, а уже 14 октября "сине-желтые" встретятся с Чехией.

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