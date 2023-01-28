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Дубинчак - о проигрыше Марибору: Нам пока не хватает взаимопонимания

Защитник Динамо нашел оправдание для второго подряд неутишительного результата на сборах.
Сегодня, 20:15
Владислав Дубинчак
Владислав Дубинчак

В рамках зимнего сбора Динамо проиграло Марибору со счетом 0:2.

Фуллбэк киевлян Владислав Дубинчак прокомментировал произошедшее в послематчевом интервью.

По словам украинца, причиной поражения стал целый ряд факторов начиная от физической готовности и заканчивая отсутствием взаимопонимания.

"Понемногу набираем обороты. Конечно, обидно уступать, всегда хочется побеждать, но мы сейчас работаем в режиме двух разовых тренировок, под большими нагрузками, поэтому такие и результаты. Кроме того, мы играем с командами, которые уже готовы к своим чемпионатам и начнут играть официальные матчи уже через несколько дней. Поэтому нам очень тяжело, не хватает взаимопонимания. В этом есть проблема, но.

Думаю, со временем это пройдет, и мы начнем одерживать победы", - приводит слова Дубинчака официальный сайт Динамо.

Стоит напомнить, что через несколько дней, а именно 31 января, Динамо сыграет с Аустрией из города Лустенау.


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