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По примеру Динамо: Шахтер отыгрался в матче с Лудогорцем и вырвал ничью

"Горняки" смогли в концовке обеспечить приемлимый результат.
Сегодня, 18:44
Шахтер
Шахтер

В рамках очередного матча зимнего сбора в Турции Шахтер встретиля с болгарским Лудогорцем.

Соперник украинцев долго не задержался с тем, чтобы открыть счет и уже на 27 Тьяго минуте огорчил "горняков".

Практически сразу Лудогорец и удвоил свое преимущество усилиями Нонато.

Впрочем, после перерыва донецкой команде удалось перевернуть игру и в концовке встречи Лассина Траоре и Артем Бондаренко "вытащили" ничью.

Стоит отметить, что сегодня в контрольном поединке между Динамо и Аустрией Лустенау события развивались схожим образом.

Шахтер - Лудогорец 2:2.

Голы: Траоре, 72, Бондаренко, 90 - Тьяго, 27, Нонато, 29.


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