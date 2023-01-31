iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Первый "успех" на сборах: Динамо сыграло вничью с Аустрией Лустенау

Киевляне совершили камбэк во втором тайме, который позволил им достичь удовлетворительного результата.
Сегодня, 17:42
Динамо Киев
Динамо Киев

В рамках третьего контрольного матча на сборах в Турции Динамо встретилось с Аустрией из города Лустенау.

Начало матча для команды Мирчи Луческу проходило в том же духе, что и прошлые два спарринга. К концу первого тайма киевляне проигрывали 2:0.

После перерыва ситуацию, к счастью, удалось перевернуть. Примечательно, что голы в составе "бело-синих" забивали два защитника.

Читай также: Стали известны детали перехода Забарного в Борнмут

Сперва Денис Попов сократил отставание в счете, а затем Констанин Вивчаренко восстановил паритет на табло.

Как итог, Динамо впервые на этих сборах не проиграло. Ранее Марибор и Рапид достаточно легко переигрывали украинский клуб.

Динамо - Аустрия Лустенау 2:2

Голы: Попов, 51, Вивчаренко, 60 - Фридрикас, 27,34


Статьи по теме

Атлетико арендует защитника Тоттенхэма Атлетико арендует защитника Тоттенхэма
Вашингтон победил в гостях у Сан-Антонио впервые c 1999 года Вашингтон победил в гостях у Сан-Антонио впервые c 1999 года
Магучих высказалась о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к ОИ в Париже Магучих высказалась о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к ОИ в Париже
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров

Последние новости

Европа18:21
Атлетико арендует защитника Тоттенхэма
НБА18:10
Вашингтон победил в гостях у Сан-Антонио впервые c 1999 года
Легкая атлетика18:08
Магучих высказалась о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к ОИ в Париже
Украина17:51
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина17:42
Первый "успех" на сборах: Динамо сыграло вничью с Аустрией Лустенау
Украина17:39
Трансферы УПЛ: Динамо отпустило Кендзеру в ПАОК, Тете ушел в Лестер
Украина17:38
Кривбасс арендовал у египетского клуба ивуарийского хавбека
Европа17:29
Переход Иско в клуб из Германии сорвался
Формула 117:15
Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Хаас показал черно-белую ливрею
Бокс17:11
"Хочет реванша": Промоутер оценил возможность проведения второго боя Альвареса с Биволом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK