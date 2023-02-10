BGV Winter Cup: расписание и результаты турнира
Три украинских и одна эстонская команды разыграют трофей в товарищеском турнире.
10 февраля в Турции начался перенесенный из-за страшного землетрясения BGV Winter Cup 2023, в котором силами померяются представители УПЛ - Ворскла и Верес, лидер Первой лиги Полесье и клуб Высшей лиги Эстонии Левадия.
Команды сыграют по кругу между собой, победа принесет три очка, ничья - одно. Также в случае ничьей команды разыграют по пенальти 1 дополнительное очко.
Результаты і календарь матчей Winter Cup
- 10.02 Полесье - Верес - 3:3 (4:3 по пенальти)
- 10.02 Ворскла - Левадия
- 14.02 Полесье - Левадия
- 15.02 Ворскла - Верес
- 17.02 Верес - Левадия
- 18.02 Полесье - Ворскла
Все матчи будут начинаться в 18:30 по киевскому времени.
Напомним, что победителем прошлого розыгрыша Winter Cup стало Полесье.
Кроме того ФК Полесье вместе с благотворительным фондом BGV анонсировали на время турнира благотворительный сбор. Все собранные деньги будут удвоены, и на них закупят квадрокоптеров для разведчиков Житомирщины.