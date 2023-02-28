Минай - Шахтер: результат и обзор матча чемпионата Украины 28.02.2023

В рамках перенесенного матча девятого тура чемпионата Украины Шахтер встретился с Минаем в номинально гостевом матче.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Первого гола "горняков" после рестарта УПЛ долго ждать не пришлось. Тарас Степаненко стал его автором на 8 минуте после подачи углового. Спустя немногим меньше десяти минут Шахтер удвоил свое преимущество благодаря голу Даниила Сикана.

Еще до завершения первого тайма хавбек закарпатского клуба Назарий Воробчак не без помощи курьезной ошибки Анатолия Трубина отквитал один мяч, однако Георгий Судаков после реализованного пенальти восстановил комфортный для донецкого клуба разрыв в счете.

Источник: ФК Шахтер Донецк

После возобновления встречи мы увидели не так много голов, а если быть точным, то мяч лишь однажды побывал в воротах Александра Бандуры и на этом все. Дубль на свой счет сумел записать Даниил Сикан.

Благодаря этой победе Шахтер сократил отставание от Днепра-1 до двух очков. У коллектива Игора Йовичевича на данный момент 33 пункта, а у "спортклубовцев" 35 баллов. Что касается Миная, то он идет на тринадцатой строчке с тринадцатью очками в активе.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Статистика матча чемпионата Украины Минай - Шахтер

Минай - Шахтер 1:4

Голы: Воробчак, 31 - Степаненко, 8, Сикан, 15, 60, Судаков, 40

Владение мячем: 34% - 66%

Удары: 3 - 12

Удары в створ: 3 - 6

Атаки: 57 - 120

Минай: Бандура - Гончар, Горин, Немчанинов, Рогозинский (Мельник, 46) - Витенчук - Воробчак (Голуб, 46), Байдал (Шишка, 46), Твердохлеб (Паламар, 74), Гечев - Вишневский (Колесник, 79).

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Ракицкий (Топалов, 61), Матвиенко - Степаненко (Назарина, 67) - Зубков (Гочолеишвили, 61), Бондаренко, Джурасек, Судаков (Петряк, 79) - Сикан (Келси, 62).