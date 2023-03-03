"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны

УАФ представила киноленту о том, как футбол Украины прожил первый год войны с россией.

Идет уже второй год полномасштабной войны, в которой Украина противостоит россии, признанной страной-террористом, которая осуществляет геноцид украинцев и уничтожает украинские города.

Эта война серьезно ударила по всем сферам жизни украинцев. Не стал исключением и украинский футбол - из-за постоянных бомбардировок городов, вторая часть чемпионата Украины сезона-2021/22 была отменена.

Спустя год Украинская ассоциация футбола обнародовала документальный фильм "Гра незламних", в котором повествуется о жизни украинского футбола, о том, как он переживал начало войны, как принималось решение о проведении нынешнего сезона и т.д.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Украинской Премьер-лиги.