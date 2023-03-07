КДК УАФ рассмотрит дела Иванисени, Мампасси и других оставшихся в РФ футболистов
Любителей русского мира могут наказать.
Официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет организации рассмотрит дела о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры футболистами.
Речь пойдет о Дмитрии Иванисене, Денисе Кулакове, Марке Мампаси, Игоре Калинине и Даниле Сагуткине.
Эти игроки с украинским паспортом решили остаться работать в клубах-представителях страны агрессора даже после полномасштабного вторжения России в Украину.
Отметим, что более достойные выступавшие в российских клубах игроки после вторжения покинули "болота". Среди таких и Ярослав Ракицкий, уже даже успевший забить гол в чемпионате Украины.