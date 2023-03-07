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КДК УАФ рассмотрит дела Иванисени, Мампасси и других оставшихся в РФ футболистов

Любителей русского мира могут наказать.
Сегодня, 19:07
Дмитрий Иванисеня (верх ногами в темной футболке)
Дмитрий Иванисеня (верх ногами в темной футболке)

Официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет организации рассмотрит дела о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры футболистами.

Речь пойдет о Дмитрии Иванисене, Денисе Кулакове, Марке Мампаси, Игоре Калинине и Даниле Сагуткине.

Эти игроки с украинским паспортом решили остаться работать в клубах-представителях страны агрессора даже после полномасштабного вторжения России в Украину.

Отметим, что более достойные выступавшие в российских клубах игроки после вторжения покинули "болота". Среди таких и Ярослав Ракицкий, уже даже успевший забить гол в чемпионате Украины.


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