Металлист 1925 - Шахтер: обзор и результат матча чемпионата Украины 05.03.2023

В рамках 16 тура УПЛ Шахтер на чужом поле встретился с Металлистом 1925.

"Горняки" считались фаворитами, однако все равно преподнесли сюрприз тем насколько доминирующий поединок они провели.

Уже на 5 минуте встречи Александр Зубков открыл счет, а спустя менее 8 минут Богдан Михайличенко удвоил преимущество.

До разгромного счет еще в первом тайме довели Лассина Траоре и все тот же Зубков, оформивший дубль.

После перерыва харьковчане отметились в свои ворота. Антигероем стал Игорь Курило, однако и Шахтер отличался еще дважды.

В составе подопечных Игора Йовичевича забили Иван Петряк и Ярослав Ракицкий, забивший первый гол после возвращения в клуб.

Статистика матча чемпионата Украины Металлист 1925 - Шахтер

Металлист 1925 - Шахтер 0:7

Голы: Зубков, 5, 42, Михайличенко, 13, Траоре, 28, Курило (автогол), 56, Петряк, 58, Ракицкий, 68

Владение мячем: 46% - 54%

Удары: 7 - 16

Удары в створ: 1 - 12

Атаки: 74 - 121